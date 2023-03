O maior problema do ministério da Saúde, segundo Nísia Trindade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos pontos levantados pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, para os desafios na gestão da área no Brasil é o problema do financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). “O gasto per capita da iniciativa privada é quatro vezes superior ao gasto per capita público do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse fato torna-se mais agudo com os aprendizados da pandemia, em que o próprio papel do sistema foi tão abordado de forma positiva”, diz.

Nísia também pontua o momento em que vivemos, principalmente durante a pandemia, de descrédito na ciência e nas vacinas. “Vivemos um tempo de desconfiança em relação a ciência e a democracia. É necessário mudar a própria forma de comunicarmos a ciência. As estatísticas na mídia, quem é a favor ou quem é contra, quando ciência não é matéria de opinião, é uma matéria de construção a partir de evidências, de consensos entre pares. Isso é fundamental para essa relação entre saúde e democracia”. As declarações foram dadas durante evento da Fundação Getúlio Vargas (FVG), na sexta-feira, 17, que discutiu novas perspectivas na saúde.