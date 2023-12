O maior acerto da TV Globo no ano – e o encontro que marcou gerações

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Que Vai na fé foi a novela de maior destaque na TV Globo em 2023, disso não há dúvidas. Num ano de poucas inovações teledramatúrgicas na emissora, diante do avanço e consolidação do streaming, a coluna reforça que a trama de Rosane Svartman foi o grande destaque – não só pela pauta central da tolerância religiosa, mas também pelo protagonismo de Sheron Menezzes, a trilha sonora de resgate do funk melody e do texto impecável de sua autora.

Mas há outros bons destaques a serem lembrados. Como, por exemplo, a chegada da primeira temporada de Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro à grande aberta, após exibição no Globoplay no ano passado. A troca de horários entre o Mais você, de Ana Maria Braga, e Encontro com Patricia Poeta, pareceu ser acertado, focalizando na continuidade de pautas jornalísticas e depois no entretenimento. Os especiais musicais do Som Brasil, tendo Pedro Bial à frente, merecem menção honrosa. O que, em novembro, homenageou a relação de amizade entre Chitãozinho e Xororó e Milton Nascimento foi um luxo. Além de emoção pura.

O ano também produziu uma cena marcante para muita gente que teve a infância moldada pelos programas infantis dos anos 1990 – a imagem de Xuxa, Angélica e Eliana juntas no Criança Esperança. Só Mara Maravilha ficou de fora. Um encontro que selou o fim de uma suposta rivalidade entre as apresentadoras. Que 2024 seja de mais encontros como esses.