O livro que Bolsonaro usa para atacar Lula

Jair Bolsonaro (PL) disse na sua live dessa quinta-feira, 4, que leu há algum tempo atrás o livro Una oveja negra al poder (Uma ovelha negra no poder, em tradução livre). Trata-se da biografia oficial do ex-presidente do Uruguai, José ‘Pepe’ Mujica, escrita pelos jornalistas uruguaios Andrés Danza e Ernesto Tulbovitz. A obra mostra o caminho e a chegada ao poder, a forma de vivê-lo e exercê-lo, os conflitos com a liturgia e o protocolo, os encontros com figuras globais, além de sua relação com líderes latinos, Lula (PT), entre eles.

“Aqui é um é um livro antigo que eu já li, tá? E me trouxeram aqui só pra dar mais uma olhada, né? Em livro, Mujica diz que Lula se referiu ao mensalão como única forma de governar o Brasil. Esse livro do Pepe Mujica tem uns cinco anos, aproximadamente, que saiu. Muito amigo, né? Pepe Mujica, família Kirchner, Lula, Evo Morales, Maduro, Chávez, Fidel Castro lá atrás eram todos muito amigos e continuam amigos ainda… E nesse livro tem uma passagem muito importante. Eu lembro até hoje, li tem uns cinco anos atrás, nas páginas 199 e 200. No último governo de uma senhora aí (presidente Dilma) queriam afastar o Paraguai para colocar a Venezuela no Mercosul. Então, veio uma pessoa indicada pelo Pepe Mujica aqui no Brasil, está no livro… E na mesa do presidente que eu ocupo agora no momento, foi apresentado pra essa pessoa que veio lá do Uruguai pra cá vídeos, gravações telefônicas, papéis, documentos. Segundo o Pepe Mujica, coletados para a presidente brasileira naquele momento pelas inteligências cubana e venezuelana. Tá? Então vale a pena ler esse livro né?”.

Na verdade, o livro traz relato de encontros entre Mujica e Lula, nos quais, ao falarem sobre o escândalo do mensalão, Mujica diz: “Lula não é um corrupto como (Fernando) Collor de Mello e outros ex-presidentes brasileiros. Mas viveu esse episódio (do mensalão) com angústia e um pouco de culpa”. De acordo com o relato do ex-presidente uruguaio, quando o assunto veio à tona, nos primeiros meses de 2010, Lula lhe teria dito: “Neste mundo tive que lidar com muitas coisas imorais, chantagens, essa era a única forma de governar o Brasil”.