O lamento de Luciano Huck após fala de Lula sobre guerra de Israel

Luciano Huck lamentou a fala do presidente Lula (PT) em que comparou as operações israelenses na Faixa de Gaza ao que Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Em sua conta no X, o apresentador falou que o conflito na região “não é remotamente parecida com o Holocausto”. Leia a íntegra:

“Sou judeu. Defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado Palestino. Sou um democrata, sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do presidente Lula. O que acontece em Gaza hoje é uma tragédia humanitária. O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável. Porém a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto. Espero que Lula repense sua posição e silencie vozes antissemitas a sua volta que dizem que os judeus de hoje espelham os nazistas do passado. Isso não contribui pra paz”.