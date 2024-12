O lado problemático de Senna: erros, brigas e problemas fora das pistas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A história de Ayrton Senna voltou a ser foco de atenção com o sucesso da minissérie Senna, da Netflix. Ele é reconhecido como um dos melhores pilotos da história e o respeito por suas conquistas o fez ganhar fãs em todo o mundo. Por outro lado, sua personalidade forte também o envolveu em algumas polêmicas, com histórias que mostram a sua competitividade.

Uma delas foi na primeira das cinco pole positions de Senna em Monte Carlo, que aconteceu em 1985, pela Lotus. Ele havia feito um bom tempo no treino classificatório, mas, para garantir que ninguém diminuísse a marca, Senna colocou pneus velhos e voltou à pista, andando lentamente, para atrapalhar os adversários. O chefe de equipe Peter Warr assumiu a responsabilidade pelo ato de Senna, e como relatou ao jornalista Ernesto Rodrigues, autor da biografia Ayrton, o Herói Revelado, o brasileiro se mostrou arrependido logo após sair do carro.

O livro também narra um veto de Senna ao inglês Derek Warwick. Quando a Lotus havia acertado com ele para ser o segundo piloto do time ao lado de Senna, o brasileiro não o deixou ser contratado. A justificativa foi que a equipe não tinha condições de manter dois carros competitivos durante a temporada.

Outra polêmica foram os acidentes entre ele e Alain Prost, que estão entre os mais famosos da Fórmula 1. No primeiro o francês fechou o brasileiro para garantir o título no Grande Prêmio do Japão, no segundo Senna também não pensou duas vezes antes de bater no rival para conquistar o seu bicampeonato. Os dois até fizeram parte da mesma equipe, na McLaren, mas a situação ficou tão insustentável que Prost foi para a Ferrari em 1990.

Fora das pistas, nos boxes, o brasileiro também teve algumas brigas com companheiros de equipe, que incluíram empurrões e socos. Uma dessas discussões foi em 1992, com o então iniciante Michael Schumacher. Suas transferências de equipe também sempre foram cercadas de polêmicas. Por exemplo, quando se oferecia publicamente à Williams enquanto ainda corria pela McLaren, mostrando até irritação com a impossibilidade de correr na equipe rival, que tinha um carro melhor.