‘Senna’: Netflix é detonada por tomar lado na briga Xuxa x Galisteu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Senna, série sobre a história de Ayrton Senna (Gabriel Leone) que estreou nesta sexta-feira 29, vem recebendo diversas críticas pelo excesso de protagonismo da Xuxa Meneghel (Pâmela Tomé) e pela falta de cenas com Adriane Galisteu (Julia Foti), que teve uma aparição de menos de três minutos.

“Adriane Galisteu recebendo apenas 2 minutos e 34 segundos na série Senna da Netflix, enquanto Xuxa ganha um episódio inteiro chamado Paixão. Difícil entender as escolhas de quem escreveu essa narrativa. O Brasil inteiro sabe por quem Ayrton Senna foi apaixonado de verdade”, escreveu um perfil no X. “Se não queriam falar da Adriane Galisteu era só terem focado apenas na vida profissional do Ayrton Senna a @NetflixBrasil errou feio em colocar a vida pessoal não podendo falar a verdade sobre o assunto”, pontuou outro.

Uma outra grande observação foi a recriação da cena clássica do piloto com Galisteu na moto – na série, o momento foi gravado com a atriz que interpreta a Xuxa ao invés da outra loura. Xii…