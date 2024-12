O real motivo da briga entre Adriane Galisteu e irmã de Ayrton Senna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após a estreia da minissérie Senna, produzida pela Netflix, a briga envolvendo a família de Ayrton Senna e a apresentadora Adriane Galisteu ganhou de novo os holofotes. Na produção, a apresentadora, que namorou o piloto, ganhou apenas 2 minutos e 34 segundos de história. Após a morte do irmão, em entrevista ao jornal francês Paris Match, Viviane acusou Galisteu de se promover em cima do acidente do namorado. “Se ela precisa de dinheiro, deveria trabalhar, como todo mundo, e parar de explorar a imagem de um morto”.

Na sequência, ela citou as fotos para a revista Playboy e o livro Caminhos das Borboletas – Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna, publicado por Adriane em 1994, apenas meses depois da morte do tricampeão de Fórmula 1. Ainda durante a entrevista, Viviane afirmou que Galisteu trouxe problemas à família. “Não posso evocar os problemas que essa moça causou à nossa família e que determinaram nossa posição. Pois, se o fizesse, exporia certos aspectos da vida privada de Adriane. E eu não tenho esse direito”. No livro, que escreveu com o jornalista Nirlando Beltrão, ela contou detalhes de seu relacionamento com o piloto, como o primeiro beijo dos dois.