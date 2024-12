O ‘herdeiro’ que seguiu carreira de Ayrton Senna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apesar de não ter deixado nenhum sucessor, Ayrton Senna deixou um sobrinho, Bruno Senna, 41 anos, que tentou seguir os passos do piloto com uma carreira na Fórmula 1. Filho de Viviane Senna, irmã de Ayrton, Bruno criou uma carreira na F1 e atualmente é piloto de WEC, Campeonato Mundial de Endurance. Ele começou sua carreira aos 10 anos, logo após a morte do tio e, em 2005, entrou para a F3. Com o sucesso na carreira, Bruno chegou a assinar um contrato com a equipe Oreca para correr na Le Man Series, conquistando o terceiro lugar logo em sua primeira corrida. No entanto, um mês depois foi anunciada sua saída. Em 2012, ele foi contratado pela equipe WilliamsF1 e ganhou algum reconhecimento – conseguiu conquistar o título da volta mais rápida na Etapa da Bélgica, realizada no circuito de Spa-Francorchamp. No entanto, foi substituído pelo Valtteri Bottas. Em 2016, Bruno deixou de correr.