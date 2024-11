Netflix ignora polêmica relação de Senna antes de Xuxa e Galisteu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A série sobre a vida de Ayrton Senna que estreia nesta sexta-feira, 29, vai contar sobre a vida do piloto, retratando seus antigos relacionamentos com Adriane Galisteu e Xuxa. No entanto, alguns namoros continuaram secretos como, por exemplo, o de Adriane Yamin em 1984. Eles começaram a se envolver logo depois da separação com Lilian Vasconcelos. No livro Minha Garota, Adriane deu detalhes sobre a relação dos dois – na época, ela tinha 15 anos, enquanto o astro estava com 24. O casal ficou junto por dois anos.

Ela conta que Senna era um “cara diferenciado” por ter aceitado ela atingir a maioridade para ter relações sexuais. No entanto, ambos mantinham relacionamento aberto. Segundo a escritora, ainda assim ela não achava que Senna tinha relações sexuais com outras meninas, principalmente depois dela atingir a maioridade. “Como um rapaz de 24 anos se encanta por uma menina de 15? Eu era uma criança. Ele foi meu primeiro beijo, aprendi a beijar com ele e funcionou muito bem. Ele era muito brincalhão, e sou de uma família brincalhona. Estava sempre de olho para ver o que ele estava aprontando e me divertia junto. Sou amorosa, ele também era. Ele tinha uma coisa de conquistar a confiança pelo olhar, pelo jeito de ser”, contou em um podcast.