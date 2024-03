O jogo de Neymar fora dos gramados em discreta volta ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar voltou na surdina nesta terça-feira, 5, ao Brasil, em meio ao tratamento de uma lesão e sem poder jogar – pelo menos não nos gramados. Ele participou de um torneio de poker da primeira etapa do Brazilian Series of Poker (BSOP) em um salão privado do WTC Sheraton, em São Paulo. A competição, cujo preço de inscrição era de 10 mil reais, foi exclusiva para a participação dos cerca de cinquenta convidados do atacante do Al-Hilal. Neymar é embaixador do PokerStars, plataforma online de poker. Em dezembro, chegou a faturar 144 mil reais ao ficar em sexto lugar no Titans Event.