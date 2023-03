O humorista que faz sucesso ironizando a turma ‘good vibes’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O humorista gaúcho Índio Behn, 33, vive a personagem Doutora Rosângela, a psicóloga good vibes adepta ao “yoga vegano” e “rivotril gluten free” nas redes sociais. Participante do elenco do programa A Praça É Nossa, do SBT, Índio já acumula mais de meio milhão de seguidores no perfil que criou para a personagem no Instagram. Os vídeos, segundo ele, são uma crítica a toda essa “positividade tóxica e ao mercado de motivação barata”, em que qualquer um, na figura de coach, pode dar conselhos sobre a vida alheia.

“A personagem tem referências de várias pessoas, mas o nome, Rosângela, é inspirado em uma professora da escola, que se mantinha calma, mesmo que tudo estivesse um caos. A ideia surgiu durante a pandemia de Covid-19, quando decidi criar a psicóloga de uma outra personagem, Marlene, dona de casa fofoqueira, que era a protagonista”, explica. A peça Gratiluz terá temporada no Rio de Janeiro e em São Paulo, no segundo semestre. E a proposta é uma espécie de consulta aberta. Mas o que faria Rosângela perder a paciência? “Principalmente coaching e exploração animal. A gente não é Pokémon, a gente não é obrigado a evoluir o tempo inteiro”, diz, cheio de graça. Namastê!