O humorista que arrecadou mais de 700 mil para vítimas das enchentes

O humorista Eduardo Gustavo Christ, mais conhecido por seu personagem “Badin, o Colono” estava em lua de mel quando ficou sabendo da tragédia que assola cidades do Rio Grande do Sul. As enchentes que têm devastado o Vale do Taquari e do norte do Estado, fizeram com que ele arregaçasse as mangas para ajudar. O gaúcho, que costuma fazer iniciativas sociais em seu Instagram, decidiu criar uma vaquinha on-line, iniciada na madrugada de quinta-feira, 7, e até o momento já arrecadou mais de 700 mil reais.

“A meta inicial era 200 mil reais e eu achava que lavaria uns 5 dias pra atingir, mas em 12 horas já tínhamos conseguido. Fomos dobrando a meta e agora a meta é 1 milhão de reais. Provavelmente, com toda a mobilização logo chegaremos”, diz ele a coluna. Eduardo Gustavo destaca que, diante da urgência no envio da verba para as cidades, ele se antecipou e tirou uma quantia considerável do próprio bolso: “O valor da vaquinha costuma levar alguns dias e eu queria distribuir de imediato. Peguei dinheiro da minha conta corrente e pedi a pessoas próximas para enviarmos imediatamente para algumas cidades mais afetadas, ONGs que cuidam de animais, instituições como o Lions Clube, e um instituto que cuida de crianças de diabetes”.

O artista de 31 anos quer agora entender melhor a necessidade dos conterrâneos: “Estão chegando bastante colchões, por exemplo. Mas eles precisam até de cano para montar a parte hidráulica das casas. A ideia inicial foi apagar o fogo. Agora, fazemos de tudo para amenizar a dor dessas pessoas para que elas possam voltar a viver com tranquilidade e em segurança”. Parte do valor arrecadado na vaquinha foi repassada para alguns dos municípios atingidos, como Muçum, Roca Sales e Serafina Côrrea. Eduardo Christ está prestando contas dos valores doados no Instagram, onde ocorre toda a mobilização.

Fenômeno do humor no Sul do Brasil, o artista iniciou a carreira em 2015. Com o personagem Badin, inspirado na simplicidade e cultura dos colonos do Sul do Brasil, conquistou não apenas os sulistas, mas também um público cativo nas redes sociais. Nascido na cidade de Aratiba, RS, o humorista passou a infância no interior, na colônia, até se mudar para Erechim. Formado em Engenharia Mecânica, atuou por sete anos na área, mas sua verdadeira paixão pelo humor falou mais alto. Enquanto ainda trabalhava em uma empresa automotiva, ele enviava áudios para os colegas imitando a mãe. Uma rádio local executou o áudio, Eduardo fez uma participação ao vivo e não parou mais. Atualmente, ele faz cerca de 20 apresentações por mês, além de compartilhar seu conteúdo de forma consistente e comprometida para mais de 3,1 milhões de seguidores no Facebook; 1,8 milhões no Instagram; 2 milhões no Tik Tok, além de 700 mil inscritos no YouTube. Somados já são mais de 3 bilhões de visualizações na internet. Mais de 1.300 cidades já receberam seu show e mais de 1 milhão de pessoas assistiram ao espetáculo.

