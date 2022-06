O ‘falso’ inglês de Bolsonaro que confundiu até a Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A comentarista da Globo News, Eliane Cantanhêde, se confundiu sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro (PL), ao repercutir no programa Em Pauta o primeiro encontro com o presidente norte-americano Joe Biden. No momento que falava sobre o teor da conversa entre os dois presidentes na Cúpula das Américas, na noite de quinta-feira, 9, Cantanhêde elogiou o inglês de Bolsonaro e se disse surpresa por ele falar um “inglês razoável”: “Essa imagem de hoje está sendo muito positiva para o presidente Bolsonaro. Confesso, inclusive, que eu estou surpresa em saber que o presidente Jair Bolsonaro fala inglês. E ele falou inglês razoavelmente de forma bastante compreensível”, disse a comentarista. Cantanhêde foi rapidamente corrigida pelos demais comentaristas do programa, que explicaram que as falas – of course – eram de um intérprete.

🇺🇲📺 Jornalista da GloboNews se impressiona com o nível de inglês de Bolsonaro nos EUA, mas houve confusão, pois quem falava era o intérprete.pic.twitter.com/LaEmNNAygp — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) June 9, 2022