O excêntrico pedido feito ao pai de Elon Musk: ‘Geração de “Elons’

O bilionário sul-africano Errol Musk, de 76 anos, pai de Elon Musk, diz que foi procurado para doar seu esperma a mulheres ricas com o intuito de criar uma nova geração de “Elons”. Segundo o britânico The Sun, uma empresa da Colômbia entrou em contato com Errol para realizar a proposta. “[A empresa] quer que eu doe esperma para engravidar mulheres colombianas da alta sociedade. Eles dizem: ‘Por que procurar por Elon quando podemos ir à pessoa que criou Elon?’”. O bilionário ficou de pensar na estranha proposta. Ele tem outros seis filhos além de Elon, sendo os dois últimos com a enteada, Jana Bezuidenhout, de 34 anos.

