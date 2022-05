O espalhafatoso look de aniversário de Naomi Campbell

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aproveitando que a data sempre coincide com seu aniversário, a modelo britânica Naomi Campbell não perde a chance de comemorar (no dia 22, completou 52 anos) com um festão e muitas caras e bocas nas duas semanas do Festival de Cannes. Neste ano, superou-se na costumeira passagem pelo tapete vermelho: seu longo negro Valentino, coberto de pequenas plumas, tinha uma saia volumosa até o chão e, a título de blusa, um par de, digamos, finos suspensórios, dando uma inacreditável conotação sofisticada ao frequentemente vulgar side boob (quando a lateral dos seios aparece). Naomi desembarcou na cidade com grande comitiva e uma novidade nos braços: a filhinha de 1 ano, que raramente mostra e cujo nome ainda é segredo.

Publicado em VEJA de 1 de junho de 2022, edição nº 2791