O ensaio de Thaila Ayala nua com o filho em meio à natureza

Thaila Ayala, 36 anos, publicou fotos em que aparece nua com o filho, Francisco, de 1 ano, em um ensaio feito em meio à vegetação. “Há natureza”, escreveu a atriz nesta quarta-feira, 8. Os registros foram feitos pela fotógrafa Luiza Ferraz, com tratamento de pós-produção de Paulo Amaral. Thaila espera uma menina com o ator Renato Góes, com quem é casada desde 2019. Ela vai se chamar Tereza.