O encontro de Anitta e Kim Kardashian no desfile Dolce & Gabbana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Coberta de véu preto e muito ouro, Anitta compartilhou o encontro que teve com Kim Kardashian, durante o desfile de alta-costura da Dolce & Gabbana, em Puglia, Itália, neste domingo, 9. Além da companhia do ator Simone Susinna, um dos protagonistas do filme 365 Dias, a cantora sentou-se ao lado da socialite americana, com quem conversou durante o desfile da badalada marca. Isso que é poder…

Siga