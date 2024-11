O empreendimento de R$ 300 milhões de Neymar em Dubai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O mais novo empreendimento de Neymar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é uma cobertura de alto luxo avaliada em mais de 200 milhões de dirhams, cerca de 313 milhões de reais. Trata-se do primeiro residencial feito pela marca de carros de luxo Bugatti. Segundo a imprensa saudita, o Bugatti Residences é considerado um dos mais prestigiados e famosos projetos de habitação da cidade. O empreendimento terá praia privada e será projetado de acordo com as particularidades de cada residência. São 182 no total, cada uma com um conceito exclusivo. O edifício é extremamente luxuoso e terá elevadores que levam os veículos dos proprietários para cada apartamento.

A cerimônia oficial de assinatura com o craque brasileiro foi publicada pelo perfil oficial da construtura Bingatti no Instagram. “Binghatti tem o prazer de receber a lenda do futebol global Neymar Jr. como proprietário da casa Bugatti Residences by Binghatti. A cerimônia oficial de assinatura foi realizada anteriormente em Dubai pelo Diretor de Vendas da Binghatti, Abdullah Binghatti e pelos principais executivos da empresa”, escreveu a empresa nas redes sociais. Ele realizou a compra acompanhado do pai e da mulher, Bruna Biancardi. O edifício deve ficar pronto em 2026.