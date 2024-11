O motivo para nova ‘fugidinha’ de Neymar das Arábias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após se lesionar pela segunda vez desde que chegou ao clube árabe Al-Hilal, há pouco mais de um ano, e em meio a um ti-ti-ti no meio futebolístico de que pode retornar ao Santos, Neymar, 32, não para de celebrar, mas bem longe dos gramados. Não satisfeito com o festão num resort que deu a pretexto do 1 aninho da filha, Mavie, na Arábia Saudita, ele desembarcou na Costa Verde fluminense, onde tem casa, para comemorar de novo, agora ao lado de “parças” do esporte que estão sempre na área, como Gabriel Medina, e de celebridades variadas. “Queríamos um encontro em que todo mundo participasse, inclusive os adultos”, justificou Bruna Biancardi, 30, com quem o jogador mora nas bandas do Oriente Médio. Enquanto isso, os árabes se põem a fazer conta: já são 369 dias fora de campo sustentados por um salário anual equivalente a 600 milhões de reais.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 15 de novembro de 2024, edição nº 2919