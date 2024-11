Dirigentes brasileiros fogem da ideia de ter Neymar no time

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a volta de Neymar ao Brasil ainda não confirmada, após mais uma lesão no Al-Hilal, da Arábia Saudita, dirigentes vêm a público sendo enfáticos sobre o desinteresse pelo jogador. Há especulações de que ele estaria sendo negociado com o Santos. Nada confirmado até o momento. Leila Pereira, por exemplo, rechaçou que Neymar pudesse parar no Palmeiras. Agora foi a vez de Durcesio Mello, presidente do Botafogo, também afirmar que não gostaria do atacante em seu time. Xii…