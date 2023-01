O efeito causado pelo ‘esquecimento’ do Oscar ao nome de Viola Davis

O nome mais sentido entre os ausentes da lista oficial do Oscar, divulgada nesta terça-feira, 24, foi o de Viola Davis. A internet ficou em polvorosa desde que se soube que a atriz americana está fora da corrida pelo prêmio máximo de Hollywood pelo seu filme A mulher rei. Tida como certa nas casas de apostas, Viola é uma ausência que, de fato, não tem explicação. Uma pena.

Hear me out. Hollywood and The Academy ain’t ready to recognize Black women leading movies. Ugly truth.

THE WOMAN KING got better direction than most. It made money. Great ensemble. Great techs support. Viola Davis starring. And NONE got the attention?! pic.twitter.com/PCyGZJPnZR

— Vince (@vincentlao18) January 24, 2023