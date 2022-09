O drama de Larissa Manoela com doença recém-descoberta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos nomes da nova geração de talentos da TV Globo, contratada após anos no SBT, Larissa Manoela desabafou em um vídeo publicado em seu perfil no instagram nesta quarta-feira, 21, ao comentar o diagnóstico que recebeu de sua ginecologista. Ao passar por uma bateria de exames, descobriu que tem endometriose. “Sempre fiz acompanhamento médico, sempre fui muito preocupada com minha saúde, sempre faço check-up. (…) A minha ginecologista me aconselhou um médico especialista e eu venho entendendo um pouco mais dessa doença. Fiquei assustada, mas tinha que buscar ajuda”, diz ela que acaba de protagonizar a novela Além da Ilusão.

Larissa contou aos seguidores que sentia que fluxo e cólicas muito intensas durante a menstruação, além de ter desmaios repentinos. Em seguida, com os exames feitos, descobriu novo problema de saúde – ovário policístico. Ao vir a público, relatar os diagnósticos que recebera, a atriz deixa claro que não queria se autopromover. “Queria incentivar as mulheres a se escutarem, ouvirem os sinais de seu corpo. Agora eu abro algo muito íntimo e pessoal para incentivarem vocês a fazerem consultas, conversarem”.