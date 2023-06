O destino de férias de filho de Faustão, em meio a caos na Band

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Guilherme Silva, 19, que assumiu o lugar do pai como apresentador do Faustão na Band, embarcou para Jerusalém com a namorada, a modelo Schynaider Moura, 34. Nesta segunda-feira, 26, o filho do Faustão compartilhou fotos da viagem no Muro das Lamentações, em Israel. O casal, que tem 16 anos de diferença, escolheu looks esporte fino para o passeio:, ele de blazer azul-marinho, e ela de vestido midi preto e salto. A saída de Faustão do seu programa na Band foi anunciada em maio deste ano. E desde então tem gerado polêmica com as demissões e denúncias de assédio moral por parte dos ex-funcionários.

