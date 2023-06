Exclusivo: A lista de artistas proibidos no programa de Faustão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apesar da fama de amigo dos artistas, construída ao longo de muitos ‘Arquivos Confidenciais’, promovidos na choradeira emocional dos domingos da TV Globo, nos bastidores alguns nomes eram sempre vetados por Fausto Silva. A coluna vem ouvindo pessoas da produção do programa que contam detalhes tensos dos bastidores. Seus depoimentos foram cruzados entre si para se chegar aos nomes que seriam mais vetados pelo apresentador.

Na Band, um dos que encabeçam a lista dos mais citados entre os “proibidos” é Zeca Camargo, mesmo contratado da emissora. Segundo foi comentado por pessoas da produção, ele até o chamava de um nome depreciativo. Renata Fan é outra que Fausto teria ranço. “Alguém sugeriu um nome na reunião de pauta, ele não gostou e disse: ‘Daqui a pouco até Renata Fan vai ter Arquivo Confidencial aqui”, relata uma produtora a VEJA. Ainda nos primeiros meses na Band, Faustão quis convidar Felipe Neto. Mas o youtuber queria que, em contrapartida, Fausto também fosse no dele. Como não conhece internet, desdenhou e vetou Felipe de vez. “A turma mais jovem da internet é como se não existisse para Faustão, desafinado com os tempos digitais. Tanto que só aceitou convidar a influencer Pequena Lo, depois de ler uma entrevista dela num jornal. Achou inusitada a figura”, diz uma pessoa da produção. Da Band, ele também não queria o chef francês Érick Jacquin, do Masterchef Brasil, programa que repercute nas redes e dá audiência e faturamento. “Ele dizia que ninguém conhecia o Jacquin e não dava para entender nada que ele fala”. Outro nome bastante citado por quem participava das reuniões de pauta foi o de Cátia Fonseca, que ele consideraria “cafona”. Ainda assim, Cátia foi duas vezes ao Faustão na Band, a pedido da direção para promover a atração dela – convidado para ir ao Melhor da Tarde, apresentado por Cátia, ele confirmou e depois desmarcou em cima da hora.

Alberto Luccheti, ex-diretor do Domingão, da TV Globo, relatou a VEJA, que Faustão também vetava nomes famosos no começo dos anos 2000. Não suportaria a ideia de ter em seu palco: O Rappa (que só participou muito tempo depois), Racionais MC’s, Alexandre Frota e Miguel Falabella, entre outros. Segundo Luccheti, os motivos variam, mas dois deles chamam a atenção. “Falabella só foi liberado depois que o Gugu foi para Record. Não representava mais risco e o Falabella foi para o júri do Dança dos Famosos. Antes estava vetado. Ele dizia que Falabella era amigo e sócio do Gugu numa balada da zona leste de São Paulo. Serrado não era chamado, porque ele achava que tinha mau hálito”. Da área musical, dois grandes nomes da MPB entraram nesta lista de indesejáveis: Marisa Monte e Maria Bethania. O motivo? Rancor por elas nunca aceitarem ir ao seu programa.