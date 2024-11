O desfile de ‘1001 noites’ de Isabeli Fontana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A modelo Isabeli Fontana, 41 anos, abriu e fechou um desfile em Riad, capital da Arábia Saudita, na quarta-feira, 13. Chamado de ‘1001 Seasons of Eli Saab’, o evento foi inspirado na fábula das mil e uma noites para apresentar o legado na moda do estilista libanês Elie Saab, reunindo mais de 300 looks. O desfile também contou com grandes shows. Jennifer Lopez se apresentou na abertura do evento e Celine Dion, no encerramento.

“Que noite inesquecível em Riad. Foi tão especial reencontrar amigos e colegas de longa data, e ser estilizado por @carineroitfeld. Partilhar o palco com a icónica Celine Dion, uma das mulheres mais inspiradoras e fortes que conheço, foi realmente um sonho. Sinto-me incrivelmente abençoada por fazer parte deste legado da moda. Obrigado por esta oportunidade incrível”, declarou a brasileira no Instagram.