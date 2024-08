As solicitações de Jennifer Lopez em pedido de divórcio com Ben Affleck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jennifer Lopez solicitou que seu antigo nome fosse restaurado após entrar com o pedido de divórcio com o ator Ben Affleck, nesta terça-feira, 20. No documento, obtido pela People, a cantora pede que seu nome seja restaurado de “Jennifer Lynn Affleck” para “Jennifer Lynn Lopez”. Segundo o site, Lopez também citou em seu processo que “diferenças irreconciliáveis” motivaram a separação. Ela verificou a separação de seus bens (ativos e dívidas), acrescentando: “A natureza e a extensão exatas dos ativos e obrigações de propriedade separada são desconhecidas pela requerente neste momento. A requerente reserva-se o direito de alterar esta petição quando isso for apurado”. Ou seja, ela e Affleck ainda precisam decidir “quem ficará com o quê” no divórcio, já que o casamento não possui acordo pré-nupcial.