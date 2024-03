A rara aparição de Celine Dion, com doença autoimune, em jantar familiar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Celine Dion, 55, foi vista em Boston na noite desta segunda-feira, 11, enquanto saía para um jantar com seus filhos. A cantora canadense chegou sem avisar no restaurante italiano Scampo, no Liberty Hotel, com um grupo grande, incluindo os filhos gêmeos Nelson e Eddy, ambos de 13 anos. Ela também é mãe de René-Charles Angélil, de 23. Um gerente do espaço disse à People que os clientes ficaram maravilhados com a presença da vencedora do Grammy, diagnosticada com um distúrbio neurológico raro conhecido como síndrome da pessoa rígida em 2022.

A doença autoimune afeta o sistema nervoso, provocando espasmos musculares e rigidez no corpo. “Todo mundo dizia que ela parecia valer um milhão de dólares”, disse o funcionário. Na saída, Dion ainda parou para tirar fotos com fãs. Ela fez sua primeira aparição pública em meses no Grammy de 2024 , no início de fevereiro.