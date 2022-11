O desejo do Papa Francisco para a Copa do Mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Copa do Mundo no Catar em 2022 já é marcada por alguns episódios de intolerância, principalmente com a comunidade LGBQIAPN+. Em seu tradicional pronunciamento na praça São Pedro, no Vaticano, o Pontífice da Igreja Católica mandou recado para todos que estão envolvidos com a Copa do Mundo no Catar.

Nesta quarta-feira, 23, ele pediu concílio entre os países, a fim de gerar consenso entre nações. “Gostaria de enviar uma saudação aos jogadores, torcedores e espectadores, que acompanham a Copa do Mundo que está acontecendo no Catar de vários continentes. Que este importante evento seja uma ocasião de encontro e paz entre as nações para promover a fraternidade e a paz entre os povos”, declarou Francisco. Ele, apaixonado por futebol, não deve estar perdendo os jogos da competição.