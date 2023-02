O desejo de carnaval do filho de Adriane Galisteu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Segunda escola a desfilar, nesta segunda-feira, 20, a Portela vai comemorar o centenário com algumas das ex-rainhas desfilando, entre elas Adriane Galisteu. A apresentadora chegou na concentração da escola acompanhada do filho Vitorio, que vai entrar na avenida também. “Este carnaval representa muito para mim, para me divertir. Fiquei oito anos fora e não podia nem ver confete, que chorava. Não dá para morrer sem conhecer o carnaval”.

Quando perguntada sobre o que acha do pequeno, de 12 anos, desfilar ela respondeu com animação que ele poderá ser o seu sucessor. “Ele olhou as pessoas desfilando e falou ‘mãe quero dançar igual ele’, eu falei ‘ele é o mestre sala, se quiser ser igual tem que começar a ensaiar agora’”, disse a apresentadora.