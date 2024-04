O desafio do Brasil envelhecido: fim do ‘bônus demográfico’

De acordo com dados divulgados recentemente na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do IBGE, a população nacional está apresentando constante envelhecimento. Em dez anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% da população — um aumento de cerca de 9 milhões de idosos no país. Para comentar os aspectos sociais trazidos por este fenômeno, além da mudança no desenho econômico, convidamos a socióloga e professora da ESPM-SP Gisela Castro. Prestes a estrear no Rio a peça Meninas Velhas, a atriz Bárbara Bruno também participa da conversa com o programa semanal da coluna, ao trazer aspectos do envelhecimento feminino, tema do espetáculo.

O fim do chamado “bônus demográfico”, ou seja, o período em que a população em idade ativa cresce em ritmo maior que o da população total (que conta com a presença de crianças e idosos), pode representar mudanças significativas na gestão de políticas públicas e tendências do mercado de trabalho. “Até um tempo atrás o Brasil vivia o bônus, porque tinha muito mais gente trabalhando do que aposentados. Essa conta está diminuindo, mesmo com sucessivos aumentos da idade mínima para aposentadoria, por causa do envelhecimento populacional, mas não só. A conta oficial não leva em consideração a diminuição do número de pessoas mais jovens formais no mercado laboral. Então, não é que tenha mais gente velha do que nova no mercado. É porque tem menos gente nova trabalhando com carteira assinada, dentro do emprego formal, e contribuindo com a previdência”, explica Gisela.

Bárbara complementa citando a contribuição de pessoas idosas para a circulação de capital e consumo de bens e serviços. “Uma conta que normalmente não se faz é que o aposentado também é uma parcela importante da economia. Ele pode não estar contribuindo para a previdência, mas ele contribui de forma efetiva com o consumo. Ele segue comprando, consumindo, independentemente de ser provedor de uma família. Dentro do turismo, eletrodomésticos, bens de consumo… há um mundo de opções”.

SERVIÇO: Peça As Meninas Velhas, Teatro das Artes (shopping da Gávea – RJ) – de 5 de abril a 5 de maio, sex e sáb, às 20h; e dom, às 18h. Ingressos a partir de 60 reais.

