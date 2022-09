O desafio de Anitta contra Bolsonaro, que Claudia Leitte ignorou

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há quatro anos, na eleição de 2018, Anitta foi desafiada por Daniela Mercury a fazer um vídeo declarando seu repúdio à campanha de Jair Bolsonaro (PL), pelo uso da hashtag “ele não”. Em vídeo ela disse: “Eu sou a favor da democracia e também não apoio a corrupção e o oportunismo”. Depois, Anitta precisava desafiar outras três pessoas a fazerem o mesmo. Ela escolheu Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Preta Gil. Dessas, apenas Preta fez um vídeo naquela época usando a hashtag. Ivete finalmente se posicionou contra Bolsonaro agora, no começo do mês, no Rock in Rio. Já Claudia segue emudecida quanto à política. Ao que tudo indica, depois da recente polêmica de um story, no qual aparece exibindo um caríssimo abajur em formato de arma, a cantora seguirá se desviando, o quanto puder, do tema eleitoral.