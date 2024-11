O desabafo de suposto namorado de Gugu Liberato excluído de documentário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Thiago Salvático, 36, que se anuncia como namorado do apresentador Gugu Liberato, com quem teria se relacionado nos últimos anos de vida do apresentador, que faleceu em 2019, foi a única pessoa próxima a ele a ficar de fora do documentário Gugu, Simples Assim, disponível no Play Plus e em breve também na TV Record. Em conversa com a coluna GENTE, Tiago desabafa sobre a forma como ele foi tratado nesta produção, que faz o levantamento sobre a vida e obra de Gugu.

“A história de vida que o Gugu e eu vivemos juntos, independe de qualquer documentário, nunca será apagada de nossas vidas. Lembro como se fosse ontem quando Gugu foi para Orlando pela última vez, era para ser uma viagem curta (tinha alguns problemas a resolver e visitar os filhos). Em dezembro viajaríamos juntos. Se a previsão do tempo estivesse boa, iríamos à Angra dos Reis (onde ele tinha uma casa linda e passamos bons momentos). Se não, pensávamos em ir ao Chile. A última vez que falei com o Gugu foi na véspera de seu falecimento. Falamos ao telefone quando ele estava dentro do avião. No dia seguinte fui acordado com o telefonema para me informarem sobre o acidente. Não fui procurado para o documentário. Além da questão de evitarem veicular o relacionamento homoafetivo, compreendo que o documentário foi gravado durante litígio judicial, que ainda enfrento, para ter a nossa união estável reconhecida. Então, não me surpreende que tenham preferido não abordar a nossa história que, por mais que tentem ignorar, jamais será apagada”.

Thiago ainda briga na Justiça para ser reconhecido como companheiro legítimo de Gugu Liberato. Além desse, existem mais dois processos envolvendo o caso: o inventário da família e o reconhecimento de paternidade de Ricardo Rocha, 49. Rose Miriam, 61, mãe dos filhos de Gugu, desistiu da briga judicial em agosto deste ano.