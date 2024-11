O desabafo de Rose Miriam com foto de Gugu Liberato e os filhos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após prestar homenagem a Gugu Liberato no Dia de Finados, Rose Miriam resgatou uma foto da família quando os três filhos – João, Sofia e Marina – ainda eram crianças e desabafou sobre a “síndrome do ninho vazio” no domingo, 3. “Quando abri o aplicativo do Instagram, me deparei com essa fotografia. Que alegria se encheu o meu coração ao ver. Saudades dessa época. As crianças ainda eram pequenas e viviam debaixo das minhas asas. Agora elas cresceram e cada qual vive a sua própria vida. Ainda não me adaptei totalmente a essa nova realidade. Ainda sofro a síndrome do ninho vazio”, escreveu Rose.

João Augusto, tem 22 anos e se formou em Administração de Empresas e Comunicação em uma universidade da Flórida (EUA) em maio deste ano. Em entrevistas, ele já disse que tem interesse em seguir a profissão do pai. As gêmeas Marina e Sofia, de 20 anos, compartilham o dia a dia com seus seguidores nas redes sociais. Marina foi aprovada para cursar Produção para TV e Cinema e, Sofia, Finanças e Administração de Empresas, ambas em universidades norte-americanas. Mãe dos filhos de Gugu, Rose pediu comprovação de união estável e reivindicava 50% do patrimônio. O processo foi abandonado por ela em agosto.