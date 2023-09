O desabafo de Roberto Carlos após perda de secretária

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Roberto Carlos, 82, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a morte de Carminha, que foi sua secretária e amiga por cerca de 40 anos. Na última década, ela enfrentava um diagnóstico de Alzheimer e precisou se afastar do trabalho. No sábado, 23, aos 83 anos, morreu de causas naturais.

“Tudo o que eu possa falar de maravilhoso sobre Carminha não será suficiente diante do que ela é e será sempre. Ela não tinha limites para fazer o melhor para mim. Me protegendo, me defendendo, me ajudando em tudo independente de hora, dia e lugar. Ela estava sempre comigo. Meu anjo da guarda durante todos esses anos. Carminha, meu anjinho da guarda, te amo e vou te amar e te agradecer sempre por tanta dedicação e tanto amor”, escreveu o cantor.

