O deputado que livrou Nikolas Ferreira da cassação

Minutos após apresentar um relatório no Conselho de Ética contra Nikolas Ferreira (PL-MG), o deputado Alexandre Leite (União-SP), relator do caso, voltou atrás e mudou o seu voto. De última hora, ele pediu o arquivamento do caso, com recomendação de censura escrita – aprovado pelo Conselho por 12 votos a cinco. Alexandre, que havia preparado o relatório com semanas de estudo, começou afirmando que a atitude de Nikolas poderia ser considerada passível de transfobia por demonstrar intolerância e desrespeito por mulheres trans e travestis. A representação, agora arquivada, se referia a falas de Nikolas no Dia Internacional da Mulher. O deputado foi à tribuna com uma peruca e disse que “as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres”. No final, porém, o relator desconsiderou os próprios argumentos e declarou que mudou de ideia depois que aliados de Nikolas discursaram. Leite já foi relator de outros casos. Ele pediu a perda de mandato de dois parlamentares, já cassados: Flordelis (PSD-RJ) e Boca Aberta (PROS-PR). Ambos em 2021.