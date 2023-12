O curioso erro na edição de foto natalina da família real britânica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A família real britânica publicou nas redes sociais a foto oficial do cartão de Natal deste ano. No registro, em preto e branco, estão o príncipe William e Kate Middleton com os três filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. Porém, um detalhe na edição da foto, tirada em Windsor, através das lentes de Josh Shinner, chamou a atenção dos internautas. Louis, que está com mão apoiada em uma cadeira, não possui o dedo médio. O photoshop pode ter sido aplicado por causa de alguma brincadeira do caçula, mas os representantes da família ainda não comentaram a particularidade.