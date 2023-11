O curioso dueto de Milton Nascimento ao cantar sertanejo pela primeira vez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a pandemia, Milton Nascimento e Chitãozinho & Xororó’ gravaram, cada um de sua casa, o EP Outros cantos, como parte das celebrações de 50 anos de carreira da dupla sertaneja. Depois de gravado, a primeira vez que eles se encontrarão pessoalmente será no próximo feriado, dia 15, na TV Globo, após Todas as Flores. No programa Som Brasil apresenta Milton Nascimento e Chitãozinho & Xororó, eles contam detalhes sobre a produção e as influências musicais que um tem sobre o outro.

Em Outros cantos, Milton canta sertanejo pela primeira vez – com a música Evidências – tendo Junior, filho de Xororó, ao seu lado. “Quem conhece não tem como não ser arrebatado por todo talento e preciosidade que é Milton Nascimento. Poder participar e me sentir parte dessa história é uma alegria muito grande. O fato de ser Evidências a música tornou tudo ainda mais especial. Essa música tem um sentido muito importante na história do meu pai, do meu tio, e automaticamente a gente tem um carinho […]. A sensação é que ela tem uma vida própria, ela vai acontecendo de formas inesperadas, e fiquei feliz de colocar um pouco de mim”, diz ele com exclusividade à coluna.