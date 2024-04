O corte ‘seco’ de Angélica ao comentar saída de Eliana

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O SBT surpreendeu o público, no início desta semana, ao comunicar o rompimento da parceria com a apresentadora Eliana. A loira estava há 15 anos no time da emissora de Silvio Santos. Após o anúncio, muitas especulações apontaram para um projeto com a TV Globo entre ela, Xuxa e Angélica. Na manhã desta quarta-feira, 3, durante lançamento do livro de receitas de Gisele Bündchen, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Angélica negou essa possibilidade num corte seco e direto:

“É mentira! Nunca pensamos. Não é o nosso desejo não [fazer um programa juntas]. A vida é aquela coisa, a gente nunca pode dizer nunca porque a vida acontece. Mas a princípio é mentira. Eu acho que é um caminho natural [a saída da emissora], a gente começou tão cedo na televisão e com essas novas mídias, tudo que a gente tem de possibilidade… Eu desejo muita sorte para ela e tenho certeza de que será mais feliz”.