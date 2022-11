O convite de Rihanna a Johnny Depp após a conturbada fase dos tribunais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de passar anos em um limbo, onde Hollywood e produtores ao redor do mundo aguardavam o julgamento do processo entre Johnny Depp e Amber Heard, o ator norte-americano deve participar do show anual da marca da cantora pop Rihanna. Após ser acusado de violência doméstica pela ex-mulher Amber Heard – e vencer processo de difamação, Depp ganhou espaço nas passarelas do desfile anual do Savage X Fenty Vol. 4, marca de lingerie da Rihanna. Já na próxima quarta-feira, 9, o ator conhecido por papéis como Edward Mãos de Tesoura e Piratas do Caribe, pode se tornar o primeiro homem a ter destaque no “momento das estrelas”, parte prestigiadíssima do show. O ator, que não costuma interagir com os jornalistas, ainda não confirmou participação.