O comentário indelicado de Barbra Streisand a Melissa McCarthy

Barbra Streisand deixou um comentário polêmico em uma publicação da atriz Melissa McCarthy em seu perfil no Instagram. A vilã em A Pequena Sereia compartilhou uma foto chegando em um baile de gala ao lado do diretor Adam Shankman, nesta segunda-feira, 29. Nos comentários, a artista e cantora escreveu: “Dê a ele meus cumprimentos, você tomou Ozempic?”. O questionamento pegou mal e ela apagou após a repercussão. Nesta terça-feira, 30, Barbra tentou se explicar pela situação: “Ela estava fantástica! Eu só queria fazer um elogio a ela. Esqueci que o mundo está lendo!”. Melissa perdeu mais de 35 kg desde que passou a adotar uma dieta experimental. De acordo com o Daily Mail, ela começou uma dieta cetogênica, ou seja, que conta com ingestão mínima de carboidratos e rica em gordura.