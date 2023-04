O ‘código secreto’ de Kate Middleton para disciplinar filhos em público

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A princesa de Gales Kate Middleton utiliza um “código secreto” para se comunicar com os três filhos em público quando eles se comportam mal. Segundo o livro Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in The Royal Family (Juventude Dourada: Uma história íntima sobre crescer na Família Real – em tradução livre), do escritor Tom Quinn, Kate costuma pronunciar a frase “vamos fazer uma pausa” para os filhos George, Charlotte e Louis, de 9, 7 e 4 anos, respectivamente.

“Quando o príncipe Louis se comportou mal no Jubileu de Platina da falecida rainha, por exemplo, mostrando a língua para sua mãe, a reação de Kate foi elogiada por equipes de comentaristas especializados. Ela aparentemente usou um “código secreto” para acalmar as crianças, como faz às vezes, ela simplesmente diz: ‘vamos fazer uma pausa’. Mas, como explicou um ex-funcionário, as crianças sabem que essas poucas palavras têm muito mais peso do que podemos imaginar”, contou o escritor Tom. Além disso, o escritor e especialista em família real também revelou que Kate precisou passar por exame de fertilidade antes de se casar com o príncipe William. Em 29 de abril, os integrantes da família real britânica completam 12 anos de casados.