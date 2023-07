O clima no ‘Encontro’ após saída de Manoel Soares

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É no mais alto astral que tem se dado a gravação do Encontro desde que Patricia Poeta voltou de férias, nesta segunda-feira, 17. Após meses tumultuados e apreensivos por causa da rivalidade silenciosa entre ela e Manoel Soares, tudo parece estar calmo por ora. Com a saída de Manoel, demitido pela emissora no começo do mês, a coluna soube que os bastidores da atração transcorrem em sorrisos e sentimentos de alívio. Aliás, até a audiência anda correspondendo. Que coisa…

