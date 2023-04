O churrasco de aniversário do filho 04 de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Renan Bolsonaro, quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, nomeado recentemente para um cargo de assessor no gabinete do senador bolsonarista Jorge Seif (PL-SC), com um salário bruto de cerca de 9,5 mil reais mensais, comemorou o aniversário em Santa Catarina, onde tem passado uma longa temporada. Ele escolheu um prédio luxuoso, com piscina, de frente para a praia de Balneário Camburiú para fazer um churrasco em comemoração dos 25 anos neste domingo, 9. Sem a presença do pai e dos irmãos, comemorou a data com alguns poucos amigos de forma “simples” – o próprio assou a carne para os convidados e o bolo era pequeno, dividido com outro amigo também aniversariante. A ostentação estava do lado de fora: a vista para a imensa piscina do condomínio. Um dos presentes na varanda brincou, em tom machista, com a nova idade do rapaz. “Saiu dos 24, agora já pode falar a idade sem medo”.

