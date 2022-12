O choque de rei Charles III no encontro com artista britânico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Estiloso aos 85 anos, o celebrado artista britânico David Hockney compareceu a uma recepção no Palácio de Buckingham para saudar novos integrantes da Ordem do Mérito, exclusivo clube de 24 pessoas que se destacam na política, na ciência e nas artes, de terno xadrez e, nos pés, um par de Crocs amarelo. “Essas galochas… Uma ótima escolha”, comentou, sorrindo, o rei Charles III, ao cumprimentar o pintor, designer e fotógrafo, frequentador assíduo das listas dos mais elegantes. Hockney anda às voltas com a inauguração, no início de 2023, de uma “experiência imersiva” no conjunto de sua obra, em uma galeria em Londres.

Publicado em VEJA de 7 de dezembro de 2022, edição nº 2818