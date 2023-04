O chá de bebê de Lindsay Lohan, ex-garota-problema

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A família e os amigos de Lindsay Lohan comemoraram a futura mamãe em um chá de bebê intimista no fim de semana. A atriz e cantora de 36 anos está grávida do seu primeiro filho com o marido Bader Shammas, vice-presidente no banco Credit Suisse. “Voei para a cidade para o chá de bebê da minha linda melhor amiga grávida e futura mamãe brilhante”, escreveu a amiga Juliet Angus ao lado de uma foto dela e de Lindsay. Dakota Lohan, irmão mais novo da atriz, publicou um clique ao lado do cunhado e escreveu: “Meu irmão para sempre”. Lindsay Lohan sempre esteve envolvida em polêmicas – como ser acusada de roubo, dirigir embriagada e ser flagrada com cocaína. Em fase mais light, Lindsay tem curtido a maternidade de forma bem familiar. Chegou até a compartilhar uma imagem do momento em suas redes sociais ao lado da irmã Aliana Lohan. Ela anunciou sua gravidez em março e ainda não se sabe o sexo e a data de nascimento. O casal mora em Dubai e prefere manter a vida pessoal privada.