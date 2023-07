O casamento ‘pé no chão’ de Cleo e Leandro D’Lucca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cleo, 40, se casou pela quarta vez com o marido, o empresário Leandro Dlucca, 40, neste final de semana, em Goiás. Os dois celebraram o matrimônio em uma cachoeira na presença de poucos amigos e familiares. A cantora e atriz entrou ao lado da mãe Gloria Pires, ao som do padrasto, o cantor Orlando Morais. No local, pétalas de flores enfeitavam o caminho. Todos os presentes usaram branco e ficaram descalços durante a celebração. Na festa, Orlando também cantou com Cleo e as irmãs Antonia e Ana Morais. O casal se casou em julho de 2021, em um cartório em Passa Quatro, com poucas pessoas da família. Depois, fizeram uma comemoração no Rio de Janeiro. E por fim um casamento no candomblé.

