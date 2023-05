O cantor bolsonarista que guardou ‘rancor’ de Anitta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não convide Anitta para um dueto com o sertanejo Zé Neto. O rapaz resolveu dar detalhes de um desentendimento que teve com a artista no ano passado, ainda em meio à fase pré-eleitoral. Ela, defensora de Lula (PT); ele, de Bolsonaro (PL). Por causa disso, muitos acharam que ele estava pegando no pé de Anitta por questão política – argumento usado para justificar a ira do sertanejo ao criticar uma tatuagem íntima feita pela carioca. Como se isso fosse problema dele, não? Pois bem. Em entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolina FM, Zé relembrou um show que fez da dupla com Cristiano no interior de Minas Gerais.

Segundo ele, a equipe técnica de Anitta teria pedido equipamentos emprestados e ainda saiu falando mal dele. “A equipe dela chegou e pediu para mudar toda montagem, em cima da hora. Disse que não era para mudar nada. A gente já estava emprestando tudo. Não satisfeita, ela subiu no palco com tudo apagado. Não usou uma lâmpada, de birra… Bateram na porta (do nosso camarim), de forma mal educada, perguntando sobre o som alto. (Depois) a gente entrou na van e o motorista perguntou se éramos amigos da Anitta… Ele alertou que ela estava falando muito da gente, que a gente era maus profissionais (sic). Aquilo ficou no meu coração, sou rancoroso”, desabafou Zé Neto, envolvido com polêmicas desde que declarou voto em Bolsonaro e teve vários filhos do ex-presidente em camarim de seus shows. Como se não bastasse, fez discursos contra o STF em uma de suas apresentações. O alvo em Anitta, como se vê, é apenas mais um de seus holofotes. Xii…