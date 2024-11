O cachê dos artistas que estarão no ‘Janjapalooza’, evento do G20

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apelidado de Janjapalooza, a Aliança Global Festival Contra Fome e a Pobreza terá Janja da Silva como uma das principais fiadoras. O festival de música, organizado pelo governo Lula, vai contar com diversos artistas que receberão, cada, cachê de 30 mil reais. Dentre os nomes confirmados estão Diogo Nogueira, Daniela Mercury, Zeca Pagodinho, Fafá de Belem, Alceu Valença e Ney Matogrosso. O evento será no Rio de Janeiro durante a semana do G20, com patrocínio de empresas como Banco do Brasil, BNDES, Caixa Itaipu e Petrobras. O objetivo da Aliança é “angariar recursos e conhecimentos para a implementação de políticas públicas e tecnologias sociais comprovadamente eficazes para a redução da fome e da pobreza no mundo”.