O detalhe que chamou atenção em vídeo de Janja no Central Park

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A primeira-dama usou as redes sociais neste domingo, 29, para publicar um vídeo gravado no Central Park, em Nova York, no contexto do festival Global Citizen, realizado no dia anterior. Janja fala em inglês para convocar os participantes a se juntarem a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, principal iniciativa da presidência brasileira do G20. Além do apelo pela ajuda no combate à fome, ela destaca a COP30, que será sediada em Belém, em 2025.

No entanto, um erro de pronúncia chamou a atenção: ao se referir aos “cidadãos globais”, Janja usou a palavra “cidadões”. “Hello, global citizens. Eu não estou aí hoje com vocês, mas estou aqui, no Central Park, para fazer um importante chamado aos cidadões globais”, afirmou. Apesar de a legenda do vídeo estar correta, o erro no áudio gerou comentários negativos nas redes sociais. “Aprende a falar o Português primeiro”, comentou um usuário; “achei que esse vídeo era fake, ela falou cidadões mesmo”, disse outro.