O cachê astronômico de Joaquin Phoenix e Lady Gaga para ‘Coringa 2’

O filme Coringa: Folie à Deux, continuação da produção de 2019, custou aos estúdios Warner cerca de 200 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão de reais. Os protagonistas do filme, Joaquin Phoenix e Lady Gaga, teriam recebido um cachê de 20 milhões de dólares e 12 milhões de dólares, respectivamente, de acordo com a revista Variety. O custo é o triplo do orçamento do primeiro filme, que arrecadou 1 bilhão de dólares nas bilheterias de todo o mundo e recebeu 12 indicações ao Oscar. Até o momento, sabe se que o filme será um musical, gênero pouco explorado em filmes de heróis, e que integram o elenco Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland. Além disso, retornam o roteirista Scott Silver e o diretor Todd Phillips, do primeiro filme.